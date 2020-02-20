زيادة مقاعد العراق في ابطال اسيا

2020/02/20 | 18:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن عن عدد مقاعد أندية غرب آسيا في دوري ابطال اسيا الموسم المقبل.

وسيكونللعراقمقعداضافةالىمقعدينفيالملحقالمؤهل

وستكونالمقاعد

ك⁩ السعودية : 3 مقاعد + مقعد في الملحق

⁦ قطر : 3 مقاعد + مقعد في الملحق

⁦ الامارات : مقعدين + مقعدين الملحق

⁦ إيران : مقعدين + مقعدين في الملحق

⁦ العراق : مقعد + مقعدين في الملحق

⁦اوزبكستان : مقعد + مقعد في الملحق

⁦ الأردن : مقعد

⁦ الهند : مقعد

⁦ طاجكستان : مقعد

⁦ تركمانستان : مقعد

لبنان و سوريا : مقعد في الملحق

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