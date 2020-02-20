الصحة العالمية تكشف عن البلدان المسجلة لاصابات

2020/02/20 | 18:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن قائمة البلدان التي سجلت حالات اصابة بفيروس كورونا، مبينة ان اقرب بلدين للعراق تسجيلا للاصابة هي ايران والامارات.

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