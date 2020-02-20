نائب يتجاهل

2020/02/20 | 18:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد​فايروس كورونا في الصين وبعض دول الجوار فطالب الكثير بغلق الحدود العراقية لمنع انتقال وانتشار الوباء ولكن الشر القاتل في داخل العراق لم يطالبوا بالخلاص منه وإخراجه من العراق وهو امريكا راعية الموت والارهاب ماهو السبب برئيكم؟؟؟؟؟— فالح الخزعلي Falah alkhazalii (@FKhazalii) February 20, 2020​​​

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