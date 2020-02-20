2020/02/20 | 18:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورشة في واسط تناقش الإصابة بفيروس كورونا والوقاية منه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ورشة في واسط تناقش الإصابة بفيروس كورونا والوقاية منه) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ورشة في واسط تناقش الإصابة بفيروس كورونا والوقاية منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).