2020/02/20 | 18:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون: شكل حكومة علاوي يشير إلى أنها مستقلة وأغلب مرشحيها لم يتسلموا مناصب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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