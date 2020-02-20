صالح يستقبل رئيس فريق التحقيق الأممي بالمساءلة عن جرائم داعش

2020/02/20 | 18:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، كريم خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش.وجرى، خلال اللقاء، […]

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