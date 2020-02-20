مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: اعتقال أحد أبرز تجار المخدرات بعملية أمنية غربي الأنبار

2020/02/20 | 18:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار اعلن قائد شرطة قضاء هيت بمحافظة الانبار العميد عبد القادر حميد، اليوم الجمعة، عن اعتقال احد ابرز تاجر مخدرات بعملية امنية في المناطق الغربية من الأنبار.وقال حميد في حديث لوكالة لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية على منطقة حي الجبل بقضاء هيت غربي الانبار، تمكنت من خلالها من […]

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