2020/02/20 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة العاشرة والأخيرة : رؤية مستقبلية......

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