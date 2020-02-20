كوردستان تجهز قرارات

2020/02/20 | 19:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، بأن وزارتي الصحة والداخلية بصدد اصدار قرارات وصفها بالـ"مهمة" استعدادا لمواجهة فيروس كورونا بعد ظهوره في ايران.

وقال وزير الصحة في حكومة الاقليم سامان البرزنجي في تصريح متلفز، ان وزارته منهمكة مع وزارة الداخلية لاصدار عدد من القرارات المهمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس مرض كورونا.

واوضح البرزنجي ان الاقليم يعمل بجدية بشأن انتشار مرض الوباء الموسمي "كورونا الجديدة 2019"، مضيفا انه سيتخذ كل الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.

يذكر ان الحكومة الايرانية اعلنت رسمياً عن وقوع حالات اصابة مؤكدة بالمرض ادت الى عدد من الوفيات.

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