"كورونا" يدفع وزير الداخلية إلى مطار بغداد

2020/02/20 | 19:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تفقد وزير الداخلية ياسين الياسري يوم الخميس مطار بغداد الدولي لمتابعة الإجراءات المتخذة لمنع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.

وذكرت الداخلية في بيان ورد لشفق نيوز، أن الياسري "وجه بتشديد الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة وفحص كل المسافرين القادمين من الدول التي شهدت إصابات بفايروس كورونا".

كما اطلع الياسري على الجهاز الخاص بتشخيص المرضى، موجهاً بأن يكون العمل على قدر عال من المسؤولية حفاظاً على أرواح العراقيين.

وتفقد وزير الداخلية ضباط جوازات مطار بغداد الدولي خلال زيارته، موعزاً بإبداء أكبر قدر من التعاون مع المسافرين والتعامل معهم بمنتهى الإحترام والتقدير.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، غلق منفذ الشيب الحدود مع ايران بشكل كامل، فيما دعت محافظة واسط، الحكومة العراقية لغلق منفذ زرباطية الحدودي مع ايران.

كما اعلنت البصرة، اقامة حجر صحي لعائلة عراقية قادمة من الصين عبر ايران، اعقبتها بقرار منع دخول الوافدين من ايران، او اشتراط فحص طبي لبيان عدم الاصابة بكورونا.

وبحسب تلفزيون "ايران انترناشيونال"، فقد تم تسجيل 9 وفيات بكورونا في مدينة قم، وتسجيل عدة اصابات في مدينة مشهد.

ولم تعلق السلطات بشكل رسمي على هذه المعلومات، مكتفية باعلان عن حالتي وفاة في قم امس الاربعاء، وثلاث اصابات اخرى بالفيروس.

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