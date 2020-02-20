ميسي: لا أسمح لأبيدال بمهاجمتي

2020/02/20 | 19:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على أزمته مع إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي، الذي كان قد ألمح لتخاذل بعض لاعبي الفريق، خلال فترة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، وهو ما دفع "البرغوث" للرد عليه بقوة.

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