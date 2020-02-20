الخطوط الجوية العراقية تعلق رحلاتها الى ايران بسبب فايروس كورونا

2020/02/20 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، ضمن مجموعة إجراءات اتخذها العراق، وذلك على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق إيرانية.

وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه تم "تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الاعلان عن وجود حالات اصابة بفايروس كورونا في المناطق الايرانية اعتباراً من اليوم الخميس 20-2-2020 والى اشعارٍ آخر".

وأضاف البيان، أن "القرار يأتي بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفايروس الى الاراضي العراقية، وان هذا القرار يشمل مطاري بغداد والنجف الاشرف، باستثناء الوفود الدبلوماسية والعراقيين المتواجدين حالياً في ايران على ان يخضعوا الى اجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم الى الاراضي العراقية".

وأكدت وزارة النقل، بحسب البيان "استعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة إجلاء العراقيين المتواجدين في الاراضي الايرانية ونقلهم الى العراق، بعد اجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم من قبل الكوادر الصحية المتخصصة بهذا المجال".

وكان وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري أوقف، اليوم الخميس، قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة للأمر الوزاري الذي وجه خلاله الياسري بإيقاف قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر، الذي أصدره يوم 19 من الشهر الجاري.

وكانت وزارة الصحة، قد قدمت اليوم الخميس (20 شباط 2020) 4 مقترحات بشأن التعامل مع كورونا، من بينها منع دخول الوافدين من إيران.

ووفقا لكتب صادرة عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وموجهة الى رئيس الوزراء، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، فإن الاقتراحات تضمنت منع الوافدين من ايران كافة من الدخول الى الأراضي العراقي عبر المنافذ الحدودية كافة، الى إشعار آخر.

واستثنت من المنع العراقيين المتواجدين في ايران والوفود الدبلوماسية، على ان يخضعوا لإجراءات الوزارة، والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوما.

وفيما شددت على منع العراقيين من السفر الى ايران، نبهت على أن جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يوما السابقة للمتابعة في أماكن سكناهم، من قبل فرق صحية تُشكل لهذا الغرض.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، ببذل "اقصى الجهود اللازمة" لدرء خطر فيروس كورونا.

قبل ذلك، ترأس محافظ ميسان "علي دواي لازم" الاجتماع الثاني للجنة العليا وخلية متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا، وتم اتخاذ العديد من الاجراءات منها، بحسب بيان رسمي، غلق منفذ الشيب الحدودي مع ايران غلقاً كاملا (دخول وخروج أشخاص وتجارة) والاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال المرض وتحديد مواقع للحجر ورصد ميزانية طوارئ سانده لدائرة الصحة والجهات المعنية وتوجيه قيادة الشرطة والاجهزة الامنية لمساندة الدوائر والجهات المعنية بذلك.

وأعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الخميس (20 شباط 2020)، اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية صارمة، في معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرته اتخذت سلسلة اجراءات وقائية صارمة في معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران شرق ديالى، من خلال وجود فرق مختصة، بالإضافة الى انشاء محجرين لحجز المشتبه بإصابتهم بمرض الكورونا، وابقاؤهم قيد الاحتجاز الوقائي لمدة 14 يوماً، وفق التعليمات الصحية إذا تم الاشتباه باي حالة".

بغداد اليوم - بغداد

تحدث المختص بالقضايا الاقتصادية بشار هادي، الخميس (20 شباط 2020)، عن الخسائر المتوقعة جراء إغلاق الحدود مع ايران بسبب انتشار فايروس "كورونا".

وقال هادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اغلاق الحدود

بغداد اليوم _ بغداد

حذر القيادي في تيار الحكمة الوطني، محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، من حرب شائعات حول فيروس كورونا، فيما طالب بتشكيل غرف عمليات مركزية ولجنة إعلامية عليا للارشادات.

وقال محمد جميل المياحي، في تغريدة على حسابه بموقع &qu

بغداد اليوم - بغداد

عقد وفد سياسي برئاسة النائب محمد تميم ، اجتماعاً مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وتناول الاجتماع بحسب مصادر سياسية المستجدات السياسية الحالية وخاصة فيما يتعلق باسماء الكابينة الوزارية الجديدة.

ويأتي الاجتماع بعد يوم

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