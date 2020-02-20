وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

2020/02/20 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، الخميس، عن عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية، من بينهم أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني.

وأوردت مذكرة منشورة، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أسماء الشخصيات الإيرانية، انه "من بين الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات، محمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، وعباس علي كدخادايي، وسيامك راهبيك، وحسن صداغي مقدم".

وأفادت المذكرة الأميركية بأن "المسؤولين الايرانيين المُعاقبين يمنعون اجراء انتخابات حرة ونزيهة".

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس (20 شباط 2020)، تسجيل حالتي إصابة بفايروس كورونا شمالي إيران، ليرتفع عدد المصابين الى 27 حالة إصابة في عموم إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه "تم اكتشاف ثلاث حالات جديدة، يشتبه في إصاب

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن المواطن الأجنبي حامل فيروس "كورونا" في مصر أخذ يتماثل للشفاء، بعدما أظهرت أحدث الفحوص خلوه من الفيروس.

وكشفت مصر يوم الجمعة الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، عن فحص جميع المقربين من المسنين الاثنين اللذين توفيا في إيران إثر الإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث تم وضع مستشفيات مدينة "قم" في حالة استنفار.

وأشار المسؤول إلى أنه تم وضع حالات

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