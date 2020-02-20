وزير الداخلية يوجه بفحص القادمين من الدول التي شهدت إصابات بكورونا

2020/02/20 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، بتشديد الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة وفحص كل المسافرين القادمين من الدول التي شهدت إصابات بفايروس كورونا.

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