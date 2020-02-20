بسبب “كورونا”، الحكومة العراقية تمنع السفر من وإلى إيران

2020/02/20 | 19:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد أن أطلق رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي في #العراق، حملة تحت وسم، #أغلقوا_الحدود_الإيرانية، للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” في البلاد، وذلك بعد إعلان #إيران عن وفاة شخصين وإصابة عدد […]

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