ماذا ستفعل دول الخليج بعد جفاف مواردها المالية؟

2020/02/20 | 19:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر صندوق النقد الدولي من جفاف الموارد المالية لدول الخليج العربي مع حلول عام 2035، في حال لم تقم بإجراءات وإصلاحات مالية.وعزا صندوق النقد الخطر على مداخيل هذه الدول […]

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