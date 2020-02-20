إصابة منتسبين اثنين بانفجار ’’قنبلة يدوية’’ في ساحة الخلاني وسط بغداد

2020/02/20 | 19:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إصابة منتسبين اثنين بعد تعرضهما الى “رمانة يدوية” في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.وذكرت العمليات في بيان لها أنه “تم إصابة منتسبين اثنين من […]

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