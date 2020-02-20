قائمة عقوبات امريكية جديدة على ايران

2020/02/20 | 19:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الخزنة الامريكية، يوم الخميس، عن عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية، من بينهم أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني.وقالت الوزارة في بيان، ان "من بين الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات، محمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، وعباس علي كدخادايي، وسيامك راهبيك، وحسن صداغي مقدم".

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