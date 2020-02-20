الشرطة البريطانية: تعرض رجل لعملية طعن في مسجد شمالي لندن

2020/02/20 | 19:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت شرطة لندن إنها اعتقلت رجلا، الخميس، بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك.وقالت الشرطة في بيان إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى.ننتظر آخر مستجدات حالته.قُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".

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