 الخطوط الجوية العراقية تعلق رحلاتها مع إيران خوفاً من “كورونا” والنقل للعراقيين هناك: مستعدون لإجلائكم

2020/02/20 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بعد الاعلان عن إجراءات عراقية لمواجهة أية احتمالات وصول وباء كورونا الى العراق، علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها الى إيران، بعد اكتشاف أول بؤرة وبائية في مدينة قم الايرانية.وذكر بيان لوزارة النقل ان التعليق شمل “رحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات الوزارة)، من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الاعلان […]

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