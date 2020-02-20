إسبانيا تكتشف مصنع سجائر ضخما بمكان “لا يخطر على بال”

2020/02/20 | 19:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة فككت الشرطة الإسبانية ما قالت إنه أول مصنع سري من نوعه للسجائر في الاتحاد الأوروبي.وقال بيان الشرطة الإسبانية و”اليوروبول” (المكتب الأوروبي للشرطة)، الخميس، إن 20 شخصا من بريطانيا وأوكرانيا وليتوانيا اعتقلوا عند مداهمة المصنع.والمصنع كان تحت الأرض على عمق 4 أمتار تحت إسطبل للخيول في جنوب إسبانيا، وضبط داخله أكثر […]

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