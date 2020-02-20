مكافحة المتفجرات تبطل مفعول عبوة لاصقة شرقي بغداد

2020/02/20 | 19:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن مكافحة المتفجرات ابطلت مفعول عبوة لاصقة شرقي بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “قوة من مكافحة المتفجرات تبطل مفعول عبوة لاصقة مثبته اسفل عجلة نوع لاندكروز ضمن شارع فلسطين”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “ابطال مفعول العبوة بدون

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