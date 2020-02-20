كريم خان: سيتم ارسال اول دفعة من رفات الضحايا الايزيديين من قرية كوجو قبل 15 مارس

2020/02/20 | 19:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اجتمع يوم أمس وفد ايزيدي متمثل بمختار قرية كوجو نايف جاسم قاسم والمستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الدولي كريم خان مع الفريق الوطني للمقابر الجماعية برئاسة محمد طاهر التميمي.تم التطرق الى عدة مواضيع مهمة منها ملف رفات الضحايا الايزيديين التي تم انتشالهم من قبل الفريق وذلك للتأكد من هويتهم من …

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