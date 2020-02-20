اتهام رئيس وزراء بقتل زوجته السابقة بالرصاص

2020/02/20 | 19:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب مفوض الشرطة في ليسوتو، الخميس، إن رئيس وزراء البلاد توماس ثاباني، متهم بقتل زوجته السابقة. وواجه زعيم البلد الأفريقي الصغير ضغوطا متزايدة بسبب مقتل السيدة الأولى السابقة، ليبوليلو […]

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