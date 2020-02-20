2020/02/20 | 19:30 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة مطار النجف تنفي وجود حالة مشكوك بإصابتها بفيروس “كورونا” بين الوافدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 19:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة مطار النجف تنفي وجود حالة مشكوك بإصابتها بفيروس “كورونا” بين الوافدين) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة مطار النجف تنفي وجود حالة مشكوك بإصابتها بفيروس “كورونا” بين الوافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).