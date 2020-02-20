نتائج اجتماع خلية الأزمة لمتابعة الإجراءات المتخذة بخصوص فيروس كورونا

2020/02/20 | 19:53 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ترأس وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي اجتماع هاما حول إجراءات وزارة الصحة والبيئة حول فيروس كورونا المستجد وظهور اصابات في ايران وبحضور الوكيل الاداري للوزارة الدكتور هاني موسى العقابي وعدد من المدراء العامين والمسؤولين وممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في الوزارة.وناقش الوزير خلال الاجتماع مع الحضور عدة الاجراءات التي اتخذها الوزارة ومنها ...

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