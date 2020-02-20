لجنة الصحة النيابية تطالب بغلق كافة المنافذ الحدودية مع ايران

2020/02/20 | 19:53 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/NNc- طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، اليوم الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال وخلية الأزمة ووزارتي الصحة والداخلية وجهاز الأمن الوطني والجهات الساندة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا من الجارة إيران إلى العراق، عبر اغلاق كافة المنافذ الحدودية.وقال الجبوري في بيان صحفي تلقت “NNc” نسخة منه إن “على السلطة ...

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