العراق يوقف رحلات الطيران من وإلى إيران

2020/02/20 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت السلطات العراقية الخميس تعليق جميع رحلات الطيران من وإلى إيران، على خلفية تسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة بفايروس كرورنا المستجد في مدينة قم الإيرانية يوم أمس.

وقال وزارة النقل العراقية في بيان إن قرار وقف الرحلات يبدأ اعتبارا من الخميس وإلى إشعار آخر ويشمل مطاري بغداد والنجف.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ "بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي العراقية".

وكانت وزارة الصحة العراقية طلبت في وقت سابق الخميس من السلطات منع كافة الوافدين من إيران من دخول الأراضي العراقية من كافة المنافذ الحدودية إلى اشعار اخر.

وكذلك أوصت بضرورة منع سفر العراقيين إلى إيران، وإخضاع جميع الوافدين من هناك إلى إجراءات وقائية تحسبا لإصابتهم بفايروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة الداخلية العراقية الخميس تعليق منح سمة الدخول للمسافرين الإيرانيين، وذلك في اجراء احترازي بعد الإعلان عن حالتي وفاة بفايروس كورونا المستجد في مدينة قم.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أعلنت أنه تم تعطيل المدارس والجامعات والمراكز العلمية، في مدينة قم، بهدف الوقاية من فيروس كورونا وإجراء تحقيقات، بعد الإعلان عن وفاة مصابين اثنين، الأربعاء، في المدينة وتسجيل ستة إصابات أخرى.

ومع إعلان إيران رسميا وفاة المواطنيْن، ورصد بعض الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض في نفس المدنية، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ (وسم) #اغلقوا_الحدود_مع_ايران وأصبح الأكثر تداولا خلال ساعات.

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