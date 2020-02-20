فيروس كورونا.. أول قرار من الداخلية العراقية بشأن المسافرين الإيرانيين

2020/02/20 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الداخلية العراقية الخميس تعليق منح سمة الدخول للمسافرين الإيرانيين، وذلك في اجراء احترازي بعد الإعلان عن حالتي وفاة نتيجة الإصابة بفايروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية الأربعاء.

ووفقا لوثيقة صادرة عن وزارة الداخلية فقد تقرر تعليق العمل بقرار منح الإيرانيين سمة الدخول في المنافذ الحدودية بشكل مباشر الذي تم اتخاذه يوم أمس الأربعاء.

وكانت السلطات العراقية قررت منح المواطنين الإيرانيين الراغبين بدخول الأراضي العراقية لغرض الزيارة والسياحة الدينية، سمة الدخول من المنافذ الحدودية بشكل مباشر، للفترة من 25 فبراير ولغاية 25 شهر مايو المقبل.

بالمقابل طلبت وزارة الصحة العراقية من السلطات منع كافة الوافدين من ايران من دخول الاراضي العراقية من كافة المنافذ الحدودية إلى اشعار اخر.

وكذلك أوصت بضرورة منع سفر العراقيين إلى إيران، وإخضاع جميع الوافدين من هناك إلى إجراءات وقائية تحسبا لإصابتهم بفايروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة العراقيةإن هذه التوصيات جاءت نتيجة تفشي الفايروس في إيران و"خصوصية الوضع في العراق والذي يشكل صعوبة في احتواء المرض حال دخوله البلاد".

وقبل ذلك طالبت دائرة صحة البصرة بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران بشكل مؤقت أمام دخول وخروج البضائع والمسافرين بعد تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أعلنت أنه تم تعطيل المدارس والجامعات والمراكز العلمية، في مدينة قم، بهدف الوقاية من فيروس كورونا وإجراء تحقيقات، بعد الإعلان عن وفاة مصابين اثنين، الأربعاء، في المدينة وتسجيل ستة إصابات أخرى.

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