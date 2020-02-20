نائب يصف السفارة الأميركية لدى بغداد بمركز “التآمر” على العراق لاستهداف كل صوت حر

2020/02/20 | 19:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وصف النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الخميس، السفارة الاميركية ببغداد بمركز التآمر على العراق، فيما تحدث عن استهدافها لفئة معينة من العراقيين.وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن “السفارة الأمريكية في بغداد أصبحت مركزا للتآمر على العراق وتخريبه وتعمل جاهدة بأدواتها الخبيثة لاستهداف كل صوت حر يعمل […]

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