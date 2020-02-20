إغلاق محطة مترو في إيران بسبب فيروس كورونا

2020/02/20 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية، إغلاق محطة للمترو جنوبي العاصمة طهران، عقب رصد حالة لسائح ألماني، يحتمل إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت إدارة خطوط قطارات أنفاق المترو بالعاصمة الايرانية، إغلاق محطة “شوش” الواقعة جنوبي طهران، على خلفية ما تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام سائح ألماني بالبصق على الأرض داخل المحطة، وقيام أحد أفراد الشرطة باستدعاء الإسعاف، بعد مشاهدته سوء حالة السائح الصحية، مشيرة الى نقل المشتبه بإصابته بالمرض إلى المشفى على الفور، وتعقيم المحطة.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل عدد من حالات الإصابة بالفيروس، في مدن قم وآراك ومشهد ومازندران، إضافة الى قيامها بنقل خمسة من المصابين الى مستشفيات العاصمة، لإخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي.

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