2020/02/20 | 19:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشرطة البريطانية تعلن اعتقال منفذ عملية الطعن في أحد مساجد لندن

اخبار مباشرة

الشرطة البريطانية تعلن اعتقال منفذ عملية الطعن في أحد مساجد لندن

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة البريطانية تعلن اعتقال منفذ عملية الطعن في أحد مساجد لندن) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة البريطانية تعلن اعتقال منفذ عملية الطعن في أحد مساجد لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).