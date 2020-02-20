صالح يخصص 5 مقاعد دراسية لطلبة المثنى في الجامعة الامريكية

2020/02/20 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ المثنى، احمد منفي جودة، اليوم الخميس، عن موافقة رئيس الجمهورية برهم صالح على تخصيص خمسة مقاعد دراسية لأبناء المحافظة بالجامعة الأميركية بالاضافة الى زيادة التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية للمحافظة.وذكر بيان لمكتب المحافظ، تلقت "كلكامش برس نسخة منه، ان "المحافظ احمد منفي جودة اكد اثناء لقائه رئيس الجمهورية، ان المثنى تعاني من مظلومية كبيرة ويجب ان تنصف من الحكومة الإتحادية وان تخصص موازنتها على معيار المحرومية، لا على معيار التعداد السكاني فقط"، مشدداً على "ضرورة زيادة حصتها من الدرجات الوظيفية بعد اقرار الموازنة".واضاف ان "صالح اجرى اثناء اللقاء اتصالات هاتفية مع وزير الصحة ، وبعض الوكلاء لحثهم على الاسراع في اعادة تأهيل مستشفى الحسين التعليمي، واستئناف العمل في مشروع المستشفى الألماني".وأكد "موافقة الرئيس على تخصيص خمسة مقاعد دراسية لأبناء المحافظة في الجامعة الأميركية بالسليمانية وعلى حسابه الشخصي، وعد ايضا بالعمل على تحقيق مطالب المحافظة".

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