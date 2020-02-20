الداخلية العراقية تعلق قرارها بشأن إعفاء الإيرانيين من سمات الدخول

2020/02/20 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الداخلية، تعليق العمل بقرار سابق لها، بشأن دخول الإيرانيين الى البلاد، من دون الحاجة الى تأشيرة الدخول.

وأشارت وثيقة صادرة عن الوزارة، تم إرسال نسخ منها الى وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني، ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، أشارت الى تعليق العمل بمنح سمة الدخول السياحية، بشكل مباشر من قبل المنافذ الحدودية، لحاملي جوازات السفر الإيرانية.

وجاء قرار الوزارة، بعد مطالبة عدد من الجهات الرسمية والشعبية، بمنع دخول المسافرين الإيرانيين الى البلاد، على خلفية تسجيل عدد من حالات الإصابة والوفاة لمواطنين إيرانيين مصابين بفيروس كورونا.

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