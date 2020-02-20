2020/02/20 | 19:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير نفقين للإرهابيين قرب الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير نفقين للإرهابيين قرب الموصل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير نفقين للإرهابيين قرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).