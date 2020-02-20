السلطان هيثم بن طارق يعدل النشيد الوطني العماني

2020/02/20 | 20:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق الخميس مرسوما يقضي بابدال كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد وذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ان السلطان الجديد أصدر مرسوما “بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني”.وبموجب المرسوم، سيتم […]

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