تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية مع ايران

2020/02/20 | 20:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [العراق -اين ]علقت شركة الخطوط الجوية العراقية، رحلاتها الى ايران كإجراء وقائي بسبب تسجيل اصابات وحالات وفاة هناك بفايروس كورونا.`

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