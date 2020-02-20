الداخلية توجه بتشديد الاجراءات الاحترازية على القادمين من دول انتشر فيها كورونا

2020/02/20 | 20:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] زار وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الخميس، مطار بغداد الدولي لمتابعة الإجراءات المتخذة لمنع وصول فايروس كورونا إلى البلاد.

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