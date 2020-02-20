وزارة النقل تعلن تعليق رحلات “الطائر الاخضر” مع ايران

2020/02/20 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من والى ايران اعتباراً من اليوم بعد الاعلان عن وجود حالات اصابة بفايروس كورونا في المناطق الايرانية.وقالت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، “نعلن تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، من والى الجمهورية […]

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