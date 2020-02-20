القوى السنية والكردية ترفض التصويت لحكومة علاوي

2020/02/20 | 20:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي، الخميس، بأن القوى السنية والكردية ابلغت القادة الشيعة رفضها التصويت لحكومة محمد توفيق علاوي.وقال المصدر، إن “القوى السنية والكردية تبلغ القادة الشيعة رسمياً رفضها التصويت لحكومة […]

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