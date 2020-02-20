اتهام أكبر الاحزاب الكردية في العراق بتهريب النفط الى دول الجوار

2020/02/20 | 20:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، الخميس (20 شباط 2020)، عن ما وصفها بعمليات ’’تلاعب وسرقة’’ لكميات النفط المصدر من حقول اقليم كردستان ومحافظة كركوك.وقال محمد في […]

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