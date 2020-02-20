المنافذ الحدودية توضح لـ ’’بغداد اليوم’’ حقيقة اغلاق الحدود مع ايران

2020/02/20 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوضحت هيأة المنافذ الحدودية حقيقة معلومات عن اغلاق الحدود مع ايران بعد انتشار فايروس كورونا...





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