نائب يصف السفارة الأميركية بمركز التأمر على العراق ويتحدث عن استهدافها لفئة معينة من العراقيين

2020/02/20 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وصف النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الخميس (20-2-2020)، السفارة الاميركية ببغداد بمركز ا...





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