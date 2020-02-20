سهيل قبلان - النفس والشجرة توأمان

2020/02/20 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان رجحت كفة ميزان السياسة الاسرائيلية بناء على الواقع والتصريحات والسلوكيات والمخططات والاهداف, لصالح الحرب واستمرارية الاحتلال ومتطلباته وجرائمه والاستيطان والعداء للجيران وللرازحين تحت نير الاحتلال ولكل من ينتقد ويعارض سياسة الطغمة اليمينية الحاكمة في اسرائيل, التي تفاخر بالتنكر لحق الاخر في العيش الحر الكريم في دولة له بجانب اسرائيل .وكلما أوغل أصحاب سياسة العدوان والاحتلال وآنا من بعدي الطوفان و......

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