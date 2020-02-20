خلية الاعلام الامني تعلن تدمير نفقين لـ”الارهابيين” قرب الموصل

2020/02/20 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن تدمير نفقين لـ”الارهابيين” قرب الموصل.وقالت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “جهاز مكافحة الارهاب ينفذ صولة نوعية من خلال قيادة العمليات الخاصة الثانية لتدمير مخابئ واوكار الارهابيين في جبال عطشانه على حدود مدينة الموصل”.وأضاف البيان أنه “بإسناد جوي تم تدمير نفقين […]

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