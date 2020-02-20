ترامب يعين أشد خصوم إيران مديراً للاستخبارات الأميركية

2020/02/20 | 20:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن ترشيح السفير الأميركي لدى المانيا ريتشارد غرينيل، قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، في خطوة شجعت المحافظين الحريصين على قيادة جديدة للمخابرات التي ابتليت بسلسلة […]

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