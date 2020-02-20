اجتماع طارئ لخلية الازمة حول

2020/02/20 | 20:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادترأس رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اجتماع هاما لخلية الازمة حول إجراءات وزارة الصحة والبيئة حول فيروس كورونا المستجد وظهور اصابات في ايران وبحضور وزراء الصحة والداخلية والنقل ومدير المنافذ الحدودية .وناقش عبد المهدير خلال الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها خلية الازمة ومنها تخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ اجراءات وزارة الصحة الوقائية .من جانبه اكد وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، خلال الاجتماع على أتخاذ الاجراءات اللازمة في المطارات والمنافذ الحدودية البرية والبحرية في جميع الاراضي العراقية من وتأكيد تهيئة مؤسسات صحية مخصصة للتعامل مع الحالات المشتبه بها ان وجدت.

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