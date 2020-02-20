الكربولي: اتحاد القوى يرفض ترشح علاوي

2020/02/20 | 20:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد عضو مجلس النواب، محمد الكربولي، اليوم الحميس، انحياز اتحاد القوى مع مطالب المتظاهرين ورفض ترشيح علاوي لمنصب رئيس الوزراء.وغرد الكربولي على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "نعلن اتحاد القوى تضامننا الكامل للشعب ومطالب المتظاهرين لتمرير حكومة المكلف علاوي، كما نرفض المعايير الشخصية التي اعتمدها في اختيار كابينته الوزارية".

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