آخر مايحدث في الخلاني بين المتظاهرين وقوات الامن.. “صجم” ودموع ودم! (صور)

2020/02/20 | 20:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لاتزال المواجهات مستمرة بين المتظاهرين وقوات الامن، اليوم الاربعاء، في محيط ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير مركز الاحتجاجات في العراق.وحصلت “يس عراق” على مجموعة الصور التي تُظهر ابرز احداث اليوم من بينها استمرار قوت الامن في استخدام سلاح الشوزن “الصجم” ضد تجمعات المحتجين.

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