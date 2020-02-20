طالب طب عراقي في الصين: الثوم والبصل نصائحي لمواجهة “كورونا” (فيديو)

2020/02/20 | 20:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر أحد طلبة الطب العراقيين المقيمين في مدينة ووهان الصينية مقطعاً يبين فيه الخطوات اللازمة لمواجهة وباء كورونا COV-19 المستجد.

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